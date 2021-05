Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn a à travers un communiqué, annoncé que les mesures d’interdiction déjà prises contre certains opposants restent maintenues.

Selon Sidy Souleymane N’Diaye, cette interdiction pourrait même s’étendre à d’autres. Cette annonce a été faite ce lundi 24 Mai 2021, à la Télévision nationale.

«Le procureur près le tribunal de Dixinn informe l’opinion nationale et internationale que dans le cadre des procédures ouvertes à la suite de l’attaque et l’incendie du train minéralier de la compagnie RUSAL ayant entraîné des morts et de celles relatives aux violences avant, pendant et après l’élection présidentielle du 18 octobre 2020, que des dispositions sont en train d’être prises pour l’ouverture des procès.

Il rappelle par ailleurs, que, pour les nécessités de procédures, toutes les mesures d’interdiction de sortie du territoire ordonnée à l’encontre de certaines personnes en application de la législation en vigueur, sont maintenues et pourraient même s’étendre à d’autres, au besoin. Le procureur de la République veille conformément à ses attributions, au respect scrupuleux de toutes les libertés», indique le communiqué.

Publicité

Il faut donc rappeler que ce communiqué du procureur de la république près le tribunal de Dixinn intervient alors que l’opposant Cellou Dalein Diallo est invité à prendre part à un colloque portant sur la mise en circulation de la monnaie Eco le 26 , 27 et 28 mai prochain à Lomé.