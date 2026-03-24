Le tribunal correctionnel de Dixinn a rendu son verdict dans l’affaire opposant la commerçante influente sur les réseaux sociaux, Aminata Touré, à Mariama Bah.

Dans sa décision, le président du tribunal, Ibrahima Sory Sow, a reconnu Aminata Touré coupable d’injures publiques diffusées via un système informatique.

La prévenue a été condamnée à un an de prison avec sursis et à une amende de 5 millions de francs guinéens.

Contrairement aux réquisitions du parquet, le tribunal ne s’est pas prononcé sur l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux, initialement demandée par le procureur, qui avait requis également six mois d’exclusion des plateformes.

Cette décision marque la conclusion de l’affaire, qui avait suscité une large attention en raison de la notoriété de la prévenue sur les réseaux sociaux et de la diffusion des faits début mars 2026.