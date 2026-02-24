Le ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, Alpha Bacar Barry, a présidé ce mardi 24 février 2025 une réunion stratégique avec les Inspections régionales de l’éducation (IRE), les Directions communales de l’éducation (DCE) et les Directions préfectorales de l’éducation (DPE). Cette rencontre s’inscrit dans une dynamique de modernisation du système éducatif guinéen, centrée sur la fiabilité des données et la réforme des mécanismes d’évaluation.

Au programme : une formation de deux jours destinée aux agents en charge des examens et aux gestionnaires de bases de données, ainsi que le lancement d’un vaste processus de collecte d’informations sur l’ensemble du territoire national.

Pour le ministre, la maîtrise des données constitue désormais un levier incontournable de gouvernance. « Si nous voulons organiser un système de formation qui sorte des élèves, des étudiants ou des citoyens prêts à l’emploi et prêts à servir, il faut qu’on puisse les connaître pendant leur processus d’apprentissage. On ne peut pas gouverner sans la donnée. Et le processus de collecte de données qui commence ce matin, c’est un processus qui vient conforter le dispositif que nous allons mettre en place afin de planifier l’éducation nationale, l’alphabétisation, l’enseignement technique et la formation professionnelle », a-t-il déclaré.

Au-delà de la collecte, Alpha Bacar Barry a insisté sur la nécessité d’instaurer un système de gestion et d’information en temps réel, afin de mettre fin aux approximations dans la planification. « Nous ne voulons plus tâtonner dans la planification de l’éducation. Il nous faut un système de gestion et d’information en temps réel. Nous parlons toujours, et je trouve ce prêche ici à l’intérieur du système d’éducation, qu’il faut raccourcir le parcours ou supprimer certaines évaluations », a-t-il expliqué.

Le chantier de la réforme des évaluations figure également parmi les priorités. Le ministre plaide pour un basculement d’une logique d’exclusion vers une logique d’accompagnement. « Pour le faire, et le faire de façon juste et avoir une décision correcte, il faut que l’on puisse savoir quelle est la nature des évaluations auxquelles sont soumises nos enfants. Quelles sont leurs aptitudes ? Il faudrait qu’on quitte les évaluations de barrage vers des évaluations d’orientation. Les évaluations de barrage excluent les enfants. Les évaluations d’orientation guident nos enfants. Ce système ne peut survivre dans son approche actuelle que si nous avons un système de gestion de données efficace. C’est donc pour moi l’occasion de féliciter la direction générale des examens et concours, féliciter les cadres que vous êtes et surtout vous encourager à aller vers cela ».

Le ministre a appelé à une amélioration mesurable des performances du système éducatif. « Nous n’avons plus le droit à des résultats approximatifs, nous avons le droit à des résultats concrets. Et encore une fois je le dis, notre système éducatif doit arrêter de faire barrage à des enfants. Il doit les accompagner, les éduquer et les amener vers un métier ».