Le 19 février, une cérémonie de distribution de vivres s’est tenue à Touguiyiré, dans la préfecture de Forécariah, au profit des communautés affectées par le projet portuaire de Morebaya, développé par Winning Consortium Simandou (WCS) et Rio Tinto Simfer.

L’événement a réuni plusieurs représentants du gouvernement, notamment le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, M.Karim Samoura, le Secrétaire Général du Ministère des Pêches et de l’Économie Maritime, Mohamed L. Camara, le Chef de Cabinet du Ministère des Mines et de la Géologie, M. Gopounan Chérif ainsi que le Représentant de Monsieur le Préfet de Forécariah, Colonel Mohamed V Camara. Ces officiels étaient présents aux côtés des représentants des entreprises impliquées et des communautés locales.

Dans son discours, M.Karim Samoura a rappelé que si le projet Simandou représente un levier majeur pour l’économie guinéenne, il est essentiel de veiller à ce que son développement s’accompagne de mesures concrètes pour les populations affectées. Il a mis en avant le Plan Commun de Restauration des Moyens de Subsistance, doté de 14 millions de dollars, qui prévoit un soutien aux pêcheurs de Kaback, Kakossa et Maferinya. « Nous sommes conscients des défis que représente un projet d’une telle envergure pour les communautés locales. L’objectif est de faire en sorte que les impacts soient maîtrisés et que les solutions apportées permettent aux populations de bénéficier également des retombées du projet », a-t-il déclaré.

Le Représentant de Monsieur le Préfet de Forécariah, Colonel Mohamed V Camara, a salué cette initiative et souligné l’importance du dialogue entre les autorités, les entreprises et les communautés locales. Il a insisté sur la nécessité d’un suivi régulier pour s’assurer que les engagements pris sont respectés et bénéficient réellement aux populations concernées.

Prenant la parole à son tour, le Directeur Général Adjoint de Winning Consortium Simandou Port a réaffirmé la volonté de son entreprise d’accompagner les populations locales dans un esprit de responsabilité et de dialogue. « Nous savons que ce projet suscite des attentes, et nous avons à cœur d’y répondre avec sérieux et engagement », a-t-il affirmé, rappelant que cette distribution de vivres s’inscrivait dans une démarche plus large d’accompagnement des communautés affectées.

À travers cette initiative, Winning Consortium Simandou et ses partenaires réaffirment leur engagement à travailler aux côtés des autorités et des populations locales pour assurer un développement équilibré du projet Simandou, dans le respect des intérêts des communautés impactées.