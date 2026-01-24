À la suite de la démission du gouvernement, le ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, a rencontré les secrétaires généraux des départements ministériels chargés d’assurer l’intérim. Objectif : faire le point sur la continuité du service public et rassurer sur le fonctionnement de l’administration.

Dans l’attente de la nomination d’un nouveau Premier ministre et de la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale, le général Amara Camara a assuré que cette phase transitoire n’entraînera aucune perturbation au sein de l’administration publique.

« À ce stade, nous pouvons rassurer M. le Président de la République, mais aussi toute l’administration publique, que toutes les dispositions sont prises dès à présent pour qu’il n’y ait aucune interruption dans le service public. Tous les départements sont en train de travailler et tout se passe bien. La passation de main entre l’ancien gouvernement et le nouveau gouvernement qui va être mis en place va se faire dans de très bonnes conditions et l’administration ne sera pas impactée », a-t-il déclaré.

La rencontre a également permis au cabinet de la Présidence de la République de préciser aux secrétaires généraux les attentes du chef de l’État durant cette période d’intérim.

« On a expliqué les attendus du chef de l’État dans cette période d’intérim. Une méthode de travail a été mise en place également, des contacts ont été échangés, on a convenu de la méthodologie du travail, la façon dont les comptes rendus, les reports devraient être faits et comment nous devrons également délibérer sur les sujets les plus importants, en mettant effectivement l’accent sur les actions urgentes pour permettre à tous les départements de fonctionner normalement. Les mesures internes concernant chacun des départements ont également été évoquées par les secrétaires généraux, des consignes ont été données », a-t-il ajouté.

Selon le général Amara Camara, cette séance de travail s’inscrit dans le cadre de l’application des instructions et du décret du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, mettant fin aux fonctions du Premier ministre Bah Oury et confiant aux secrétaires généraux la gestion des affaires courantes.