Âgée d’une trentaine d’années, Fatoumata Nguéladjo Bah est issue d’un milieu modeste. Fille unique de sa mère, elle vit avec un handicap qui l’a longtemps exposée aux moqueries et à la stigmatisation.

Loin de se laisser abattre par les épreuves, Fatoumata a choisi de résister. Elle a récemment achevé avec succès une formation en perlage, un apprentissage qui a ravivé en elle l’espoir d’un avenir meilleur. Désormais, son ambition est claire : ouvrir son propre commerce pour tourner définitivement le dos à la mendicité et vivre dignement de son travail.

Guinee360 est allée à sa rencontre dans le quartier Cosa, où elle revient, sans détour, sur son parcours, ses difficultés et ses aspirations.

Découvrez son témoignage dans cet élément vidéo.