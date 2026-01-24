Depuis l’indépendance en 1958, la Primature guinéenne a connu des fortunes diverses, oscillant entre de longues périodes de stabilité et des passages extrêmement brefs. De Louis Lansana Béavogui à Amadou Oury Bah, dix-sept Premiers ministres se sont succédé à la tête du gouvernement.

Sur la base de la durée effective de leurs fonctions, Guinée360 vous propose ci-dessous le classement des chefs de gouvernement guinéens par ordre de longévité.

Louis Lansana Béavogui : 26 avril 1972 – 03 avril 1984 (11 ans, 11 mois et 8 jours)

Détenteur du record absolu de longévité à la Primature guinéenne.

Mohamed Saïd Fofana : 24 décembre 2010 – 26 décembre 2015 (5 ans et 2 jours)

Lamine Sidimé : 08 mars 1999 – 23 février 2004 (4 ans, 11 mois et 15 jours)

Ibrahima Kassory Fofana : 21 mai 2018 – 05 septembre 2021 (3 ans, 3 mois et 15 jours)

Sidya Touré : 09 juillet 1996 – 08 mars 1999 (2 ans, 7 mois et 27 jours)

Mamady Youla : 26 décembre 2015 – 21 mai 2018 (2 ans, 4 mois et 25 jours)

Bah Oury : 27 février 2024 – 22 janvier 2026 (1 an, 10 mois environ). Nommé en remplacement de Bernard Goumou, il accède à la Primature dans un contexte de grève générale déclenchée par les syndicats. Il prête serment le jour même de sa nomination, avant son installation officielle le 29 février 2024.

Bernard Goumou : 16 juillet 2022 – 19 février 2024 (1 an, 7 mois et 3 jours)

Mamadou Cellou Dalein Diallo : 09 décembre 2004 – 05 avril 2006 (1 an, 3 mois et 27 jours)

Lansana Kouyaté : 01 mars 2007 – 20 mai 2008 (1 an, 2 mois et 19 jours)

Kabinet Komara : 30 décembre 2008 – 26 janvier 2010 (1 an et 27 jours)

Jean Marie Doré : 26 janvier 2010 – 24 décembre 2010 (10 mois et 28 jours)

Mohamed Béavogui : 07 octobre 2021 – 16 juillet 2022 (9 mois et 9 jours)

Diarra Traoré : 05 avril 1984 – 18 décembre 1984 (8 mois et 13 jours)

Ahmed Tidiane Souaré : 20 mai 2008 – 24 décembre 2008 (7 mois et 4 jours)

François Lounseny Fall : 23 février 2004 – 30 avril 2004 (2 mois et 7 jours)

Eugène Kamara : 09 février 2007 – 26 février 2007 (17 jours). Le passage le plus court de l’histoire de la Primature guinéenne.

Ce classement met en lumière la forte instabilité politique et institutionnelle qui caractérise l’histoire contemporaine de la Guinée.

Si certaines périodes ont permis un enracinement durable à la tête du gouvernement, de nombreuses transitions, crises politiques, mouvements sociaux et changements de régime ont fréquemment conduit à des remaniements rapides à la Primature, faisant de cette institution un véritable baromètre des turbulences du pouvoir guinéen.