Au lendemain de la démission du gouvernement Bah Oury, des voix s’élèvent au sein de l’opinion pour adresser des recommandations au président de la République, Mamadi Doumbouya. En prélude à la formation du nouveau gouvernement, Mamadou Kaly Diallo exhorte le chef de l’État à créer un ministère chargé des droits de l’homme.

Face aux nombreux cas de violations des droits humains enregistrés en Guinée depuis l’avènement du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD), des acteurs de la société civile interpellent le président élu. À l’approche de la constitution du gouvernement, ils jugent nécessaire l’instauration d’un département ministériel spécifiquement dédié à la promotion et à la protection des droits humains.

Parmi eux, Mamadou Kaly Diallo, activiste de la société civile, invite le chef de l’État à accorder une attention particulière à cette question. « Concernant le futur gouvernement, tout ce que je peux solliciter, plaider, c’est qu’il y ait un département en charge des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il y ait un ministère dédié aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales », a-t-il déclaré lors d’un entretien accordé à Guinée360.

« Donc, en tant qu’activiste des droits de l’homme, c’est ce que je peux solliciter », a-t-il insisté. Pour le reste, Mamadou Kaly Diallo dit s’en remettre à la volonté du président de la République, qui, selon lui, a bénéficié de la confiance du peuple.

Pour rappel, sous la présidence d’Alpha Condé, un ministère en charge de la citoyenneté et des droits de l’homme avait été institué. En revanche, sous la gouvernance de Mamadi Doumbouya, ce département a été supprimé, confiant la gestion des questions relatives aux droits humains au ministère de la Justice.

Cette modification de l’architecture gouvernementale a suscité de vives critiques de la part de certains observateurs et défenseurs des droits humains.