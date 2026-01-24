Après environ un an et dix mois passés à la tête du gouvernement guinéen en qualité de Premier ministre, Bah Oury a quitté ses fonctions ce jeudi 22 janvier 2026, à la suite du dépôt de la démission du gouvernement intervenu après l’élection du président Mamadi Doumbouya.

Dans sa première réaction au lendemain de son départ de la Primature, le désormais ex-Premier ministre a rendu un hommage appuyé à la jeunesse guinéenne, avec une attention particulière pour les jeunes de l’axe Hamdallaye-Kagbelen. « Je tiens à saluer avec une attention particulière la jeunesse guinéenne, et notamment les jeunes de l’Axe, dont l’expression, parfois vive mais profondément citoyenne, a rappelé à chacun l’importance de l’écoute, du dialogue et de la justice sociale », a-t-il déclaré.

Depuis une quinzaine d’années, l’axe Hamdallaye-Kagbelen est considéré comme une zone sensible, régulièrement marquée par des mouvements de contestation politique et sociale. Dans son intervention, Bah Oury a insisté sur le rôle déterminant de la jeunesse de cette zone dans la construction de l’avenir national. « Votre voix compte, et elle continuera de compter dans la construction de notre avenir commun », a-t-il assuré.

Ce message de l’ancien chef du gouvernement s’apparente à une marque de reconnaissance à l’endroit des jeunes de l’Axe, qui ont, durant son passage à la Primature, exprimé à plusieurs reprises leur soutien à la gouvernance en place.