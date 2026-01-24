Créé en août 2018, le Mouvement démocratique libéral (MoDeL) se prépare à franchir une étape majeure de son évolution politique avec l’organisation de son tout premier congrès électif, prévu dans les mois à venir. L’annonce a été faite ce samedi 24 janvier 2026, à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire du parti.

Selon Moïse Diawara, porte-parole et membre du bureau exécutif du MoDeL, la tenue de ce congrès s’inscrit dans le strict respect des textes internes. « L’organisation du congrès est tout à fait normale, c’est statutaire, parce que ce sont les règlements de notre parti qu’on veut respecter », a-t-il déclaré.

Revenant sur le parcours du parti depuis sa création, Moïse Diawara a reconnu les nombreuses difficultés rencontrées, tout en mettant en avant la résilience et le travail accompli. « Depuis la création du parti, ça n’a pas été du tout facile pour nous, mais nous avons tenu bon et on a fait ce qu’il fallait faire pour la mise en place des structures à tous les niveaux. Aujourd’hui, le MoDeL est représenté sur toute l’étendue du territoire national. Donc il est question maintenant que le bureau exécutif soit reconnu et validé afin de continuer le combat politique », a-t-il expliqué.

Toutefois, l’organisation de ce congrès électif reste conditionnée au respect de certains préalables. « Mais pour y parvenir, il y a des préalables et aujourd’hui, on a pris le soin de le mettre à la disposition de tous les responsables des structures pour que chacun, à son niveau, essaie de se préparer conséquemment par rapport à la tenue de ce congrès dans un futur très proche, parce qu’au sein du bureau exécutif, la décision a été prise », a précisé le porte-parole du parti.

S’agissant du calendrier, Moïse Diawara a annoncé que les dates officielles seront rendues publiques dans les tout prochains jours. « La semaine à venir, on va essayer de mettre à la connaissance de l’opinion nationale et internationale les dates qui ont été choisies pour la tenue du tout premier congrès électif du Parti du Mouvement démocratique libéral », a-t-il indiqué.

Interrogé sur la possibilité pour Aliou Bah, actuellement détenu à la Maison centrale, de briguer la présidence du parti, Mamadou Malal Bah, chargé des questions juridiques du MoDeL, s’est montré catégorique. « Il n’y a aucun problème à ce que Aliou Bah soit candidat au congrès électif pour briguer la tête du parti », a-t-il affirmé.

Selon lui, les textes du MoDeL n’interdisent nullement une telle candidature. Il a également fait savoir que les responsables du parti maintiennent des contacts réguliers avec Aliou Bah. « Régulièrement, on le rencontre en prison pour lui faire la situation de ce qui est en train de se préparer. Il est déjà informé de la tenue du congrès, puisqu’il est le premier responsable du parti », a-t-il déclaré.

Me Mamadou Malal Bah a conclu en soulignant que « s’il décide de se présenter, et qu’il remplit les conditions, il a toute la légitimité et la légalité de se présenter. Il n’y a pas de soucis à ce niveau ».