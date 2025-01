Le gouvernement guinéen a interdit, ce jeudi 23 janvier 2025, la transhumance transfrontalière dans tout le pays pour la période allant du 1er janvier 2025 au 1er mars 2026.

“Le Gouvernement de la République de Guinée, à travers ses départements ministériels compétents impliqués dans la gestion de la transhumance transfrontalière, informe l’ensemble des acteurs agropastoraux qu’une nouvelle mesure a été prise concernant la transhumance transfrontalière en Guinée”, lit-on dans le communiqué conjoint du ministère de l’Administration du territoire et de celui de l’Agriculture.

Les ministres Ibrahima Kalil Condé et Félix Lamah évoquent plusieurs raisons qui ont conduit à cette prise de décision. Il s’agit notamment du manque d’espaces pastoraux aménagés, du maintien de la paix sociale entre agriculteurs et éleveurs, de la sécurité des populations, de la gestion des ressources naturelles et de la préservation de l’environnement.

Ibrahima Kalil Condé et Félix Lamah précisent cependant que cette disposition ne concerne pas les animaux destinés à la commercialisation et à la consommation, qui seront soumis à une autorisation préalable d’importation délivrée par le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage conformément aux articles 41 et 42 du Code de l’Élevage et des Produits Animaux.