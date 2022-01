L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), a instauré de nouvelles mesures pour les voyageurs (entrants et sortants), par le biais d’une note circulation publiée ce lundi 24 janvier 2022, au niveau de l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Dans ce nouveau règlement sanitaire, l’agence fait savoir que toute personne âgée de 6 ans et plus, doit se munir d’un certificat négatif du test RT-PCR à la Covid-19, d’une validité d’au moins 72 heures. Pour les personne âgées de 18 ans et plus, elles doivent doit être complètement vaccinées, ajoute l’agence.

«L’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS), considère comme personne complètement vaccinées : ceux ayant pris les vaccins (JOHNSON & JOHNSON dont le départ ne peut être autorisé que 28 jours après avoir été vacciné ); Le vaccin ASTRAZENECA pris dans l’intervalle de 8 semaines; Le vaccin MODERNA pris dans l’intervalle de 3 à 7 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l’administration de la 2ème dose; Les vaccins SINOPHARM et SINOVAC, pris dans l’intervalle de 3 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l’administration de la 2ème dose», précise l’Anss.

En outre, le vaccin SPOUTNIK V, pris dans l’intervalle de 8 à 12 semaines dont le départ ne peut être autorisé que 14 jours après l’administration de la 2ème dose, a-t-elle souligné.

A rappeler que ces différentes mesures seront revues, modifiées ou adaptées au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans le pays.