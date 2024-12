Le volet recettes du projet de loi de finances initiale (LFI) 2025 à été adopté ce lundi 23 décembre 2024 par la majorité des membres du conseil national de transition (CNT).

Les recettes sont évaluées à 35073,41 Mds contre 30 741,68 Mds, soit une augmentation de 4331,73 Mds (14,09%) par rapport à la LFR 2024.

Cette augmentation s’expliquerait par la poursuite des plans de réformes et de modernisation des régies de recettes, l’application du prix de référence de la bauxite ainsi que d’autres mesures d’élargissement de l’assiette fiscale.

Elles se décomposent en budget général pour 33878,76 Mds, soit 96,59% des recettes totales et en budgets d’affectation spéciale (BAS) pour 1 194,65 Mds(3,41%) comme indiqué dans le tableau ci-dessous. (Voir tableau)

Pour le budget général, les recettes sont projetées à 33 878,76 Mds en 2025 contre 29 365,82 soit un accroissement de 15,37% par rapport à la LFR 2024.

Elles sont composées de :

– Recettes fiscales pour 30 227,80 Mds (89,22%),

– Dons pour 1 397,85 Mds (4,13%)

– Autres recettes pour 2 253,11 Mds (6,65%).

Quant aux Budgets d’Affectation Spéciale (BAS), les recettes sont évaluées à 1 194,65 Mds en 2025, soit une baisse de 181,21 Mds (-13,17%) par rapport à la LFR 2024 (1 375,86 Mds).

Elles se décomposent comme suit :

– Fonds National de Développement Local (FNDL) pour 549,51 Mds contre 490,37 Mds en LFR2024 ;

– Fonds d’Investissement Minier (FIM) pour 183,17 Mds contre 163, 46 Mds en LFR 2024 ;

– Fonds de Développement des Communes de Conakry (FODECCON) pour 423,97 Mds contre 341,60 Mds en LFR 2024 ;

– Fonds Commun de l’Éducation (FCE) pour 38,00 Mds contre 380,43 Mds en LFR 2024.

Les objectifs assignés pour l’atteinte des prévisions de recettes par régies financière pour 2025 se présentent comme suit :

• Direction Générale des Impôts : 17 291,47 Mds contre 15 325,29 Mds dans la LFR 2024, soit un taux d’accroissement de 12,83% ;

• Direction Générale des Douanes : 13 463,29 Mds contre 10 902,06 Mds en LFR 2024, soit un taux d’accroissement de 23,49%;

• Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique : 2 882,79 Mds contre 3 045,47 Mds en LFR 2024, soit une baisse de -5,34%.

Les projections budgétaires pour 2025 tablent sur :

• un taux de croissance économique de 7,0% du PIB ;

• un taux d’inflation en moyenne annuelle de 6,0% ;

• un taux de pression fiscale compris entre 12 et 13% ;

• un taux de change GNF/USD à 8 489 FG pour 1 Dollar.

Les conseillers nationaux ont souligné que sur les 8 orientations indiquées dans la lettre de cadrage du N°269 en date du 19 septembre 2024 du Premier Ministre, quatre mesures importantes n’ont pas encore été appliquées, à savoir :

• La hausse de la fiscalité sur les boissons alcoolisées ;

• L’instauration de la redevance sur les appels téléphoniques (on net, off net) de 20 GNF par minute ;

• La taxe sur les passagers au départ des aéroports guinéens ;

• La taxe sur les importations et la production de matériaux plastiques.

Le CNT rappelle que le respect du contenu et de l’esprit de cette lettre d’orientation demeure essentiel pour assurer la rigueur et la cohérence du processus budgétaire. En particulier, les mesures non encore appliquées pourraient contribuer de manière significative à l’amélioration des recettes publiques et à la consolidation de l’assiette fiscale.

Par conséquent, il interpelle le pool financier de l’État à veiller rigoureusement à la mise en œuvre de ces directives.

En revanche, le CNT s’inquiète de la non prise en compte de la majorité de ses recommandations pour l’exercice 2024 (LFI, LFR, et DOB), notamment dans son volet recettes, avec 13 prises en compte sur 28. Par conséquent, il réitère la prise en compte effective des quinze (15) recommandations restantes.

Au vu du manque d’informations relatives aux ressources collectées au compte du Fonds de Services Universel (FSU) et la nécessité de mobiliser les recettes pour le budget de l’État, la Commission du Plan, des Affaires Financières et du Contrôle Budgétaire, qui a présenté ce rapport, sollicite une mission d’enquête parlementaire portant sur la gestion de ce Fonds.