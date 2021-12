La FIFA vient de dévoiler son dernier classement des Nations de l’année 2021 où la Guinée occupe le modeste 81e rang, soit 8 places de moins que le premier classement de l’année…

Le football guinéen régresse t-il ? C’est en tout cas ce que laisse croire les classements mensuels des nations de la FIFA. Si en Février 2021, la Guinée occupait la 72e place, elle n’a jamais évolué, pire, elle a perdu des places au cours de l’année.

Sur le plan continental, la Guinée est passée de la 14e à la 15e place, insignifiant peut-être. Sauf que sur le classement général, le Syli National se retrouve à la 81e place soit 8 de moins qu’en début d’année.

Pourtant l’année 2021 a été intense en ce qui concerne les matchs internationaux avec pas moins de 1.116 matchs disputés, un record tout simplement. La Guinée a joué 12 matchs pour un bilan de 3 victoires, 5 nuls et 4 défaites. Parmi ces 3 victoires, 2 ont été acquises en amical contre les modestes adversaires que sont le Niger et le Kosovo. Le succès (1-0) contre le Mali à Conakry le 24 Mars dernier lors de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021 reste le plus grand accomplissement de l’équipe nationale guinéenne sur l’année.

La réelle satisfaction du football guinéen en 2021 est à chercher du côté du football local qui a présenté un Syli Local très compétitif lors du CHAN camerounais…

