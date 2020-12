La préfecture de Siguiri, ville aurifère située à plus de 900 kilomètres dans la partie orientale de la Guinée à enregistré du 1er janvier au 22 décembre 2020, plusieurs cas d’accident, des familles ont été endeuillées. L’année 2020 qui tire vers sa fin a connu plusieurs cas de décès liés aux accidents de la circulation.

Le commissaire spécial de la sécurité routière commandant Jean-Marie Doumbouya donne quelques précisions: « cette année à été très chargée par des cas d’accident tant dans la commune urbaine que dans les sous-préfectures, d’abord je vous signale qu’il y a eu d’autres accidents qui n’ont pas été notifié, mais c’est que mes agents on pu remonter au service du 1er janvier au 22 décembre s’élève à 311 cas d’accident, 15 cas mortels dont 7 hommes et 8 femmes, 54 cas d’accident avec blessés graves, 25 hommes, 17 femmes, et 10 mineurs. 68 accidents avec blessés légers, 32 hommes, 19 femmes, 17 mineurs. »

Parlant des accidents avec dégâts matériels considérables, nous avons 178 cas repartis comme suit : les automobiles (voiture et gros porteurs) fortement endommagés s’élève à 60 cas et178 cas pour les motos.

Pour le commissaire de la sécurité routière les causes de ces accidents sont liés à 4 facteurs : la vitesse excessive, le non respect du code de la route, la non maîtrise des engins et la consommation abusive de l’alcool ou des stupéfiants. Pour terminer, il tient à donner quelques conseils et souhaite une nouvelle année avec 0 cas d’accident: « j’invite les automobilistes, les piétons et tout ceux qui ont des engins roulants à commencer au plus petit le vélo, au respect strict du code de la route, éviter également la consommation abusive de l’alcool pendant la conduite. Il faut que les gens arrivent à maîtriser les engins avant de se lancer dans la circulation, chose qui ne tolère pas » a t-il conclu.

Billy Nankouman Keita