Un incendie s’est déclaré dans la soirée de ce dimanche 23 novembre 2025 au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, situé à Coleah dans la commune de Matam. Une partie du bâtiment principal a été fortement touchée.

Selon le service communication du département, qui a relayé l’information, les agents de la Protection civile se sont rapidement mobilisés. Les flammes ont été “maîtrisées et circonscrites en un temps relativement court, limitant ainsi les dégâts matériels”.

Le Premier ministre Bah Oury, accompagné du ministre de la Sécurité, le Général Bachir Diallo, s’est rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des dégâts.

“Une évaluation est en cours et les services techniques poursuivent les travaux de sécurisation pour un retour rapide à la normale”, a précisé le service communication.

Des enquêtes ont également été annoncées afin de déterminer l’origine de l’incendie.