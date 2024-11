Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti ce samedi 23 novembre 2024, le président du parti MoDeL a vivement critiqué le fonctionnement actuel de l’appareil judiciaire guinéen.

Selon Aliou Bah, bien qu’elle ait été annoncée comme la boussole de la transition, la justice guinéenne se porte mal sous le régime du CNRD.

Dans son discours, le leader du MoDeL a rappelé l’aveux des magistrats guinéens, le lendemain du coup d’État du 5 septembre 2021, affirmant qu’ils étaient sous influence sous le régime Alpha Condé dans la prise de certaines décisions.

Trois ans plus tard, Aliou Bah regrette de constater que la situation n’a pas changé. “Aujourd’hui, nous sommes au regret de constater que la justice se porte encore plus mal. Ce n’est pas cela qu’on nous a promis. Maintenant, lorsque dans un pays, la justice ne fonctionne pas bien, il n’y a rien d’autre qui puisse bien fonctionner. Dans un pays où l’impunité est garantie pour certains et l’injustice imposée aux autres, ce pays ne peut pas se considérer comme un pays de paix, de stabilité et de liberté”, a-t-il déploré, soulignant que l’impunité est source de frustration des citoyens. “Il y en a même certains qui ont été en conflit parce que l’injustice a prévalu pendant des années et des années”.

Même si, pour le moment, la Guinée est à l’abri de cette situation, Aliou Bah en appelle néanmoins à la vigilance. “Les Guinéens attendent de vous que vous aidiez ce pays à s’en sortir. Ne soyez pas au service d’un calendrier qui ne va pas aider la Guinée à aller de l’avant. Personne ne va s’éterniser à son poste. Qu’on vous empêche de mener des investigations, qu’on vous oriente dans les décisions à prendre, qu’on vous cible des personnes sur lesquelles il faut agir : de toutes les façons, vous aurez à rendre des comptes d’une manière ou d’une autre. Chaque fois que quelqu’un est victime d’injustice, imaginez que cela pourrait être votre frère, votre sœur, votre enfant, votre père ou votre mère. Si chacun pouvait faire cet exercice de psychologie personnelle, je pense que certaines choses auraient pu être évitées”, estime Aliou Bah.

Il exhorte les magistrats à faire en sorte que la justice triomphe en Guinée. “C’est important, car l’équilibre de la République dépend de la qualité de la justice”, a conclu le leader du MoDeL.