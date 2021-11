Le gouvernement de Mohamed Beavogui a rendu public les objectifs de sa retraite à Kindia du 19 au 21 novembre 2021.

Ci-dessous le communiqué final du gouvernement :

Une retraite gouvernementale s’est tenue à Kindia du 19 au 21 Novembre 2021. Cette retraite avait pour objectif l’élaboration d’un plan d’action gouvernemental pour l’année 2022, le renforcement de la cohésion de l’équipe, et une meilleure connaissance de la gestion des ressources publiques.

Au cours de la retraite, Monsieur le Premier Ministre a présenté aux membres du Gouvernement les objectifs de sa lettre de mission reçue des mains du Président de la transition lors du premier Conseil des Ministres le 18 novembre 2021. Il a insisté sur les valeurs et principes du CNRD, et porter l’ambition de bâtir collectivement une démocratie stable pour le bonheur de tous.

Afin de matérialiser cette ambition, une matrice cadre logique répertoriant le programme de gouvernance de la transition fut élaborée, elle sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Transition dans les prochains jours.

La retraite fut également mise à profit pour passer en revue des sujets relatifs à la préparation et l’exécution du Budget, portés respectivement par Monsieur le Ministre de l’Économie, des Finances et du Plan et par Monsieur le Ministre du Budget.

L’équipe gouvernementale a relevé avec satisfaction la qualité du personnel militaire dans l’organisation de la retraite et adresser ses remerciements et ses vives félicitations aux Forces armées guinéennes à travers son Chef D’état-Major Général qui a conduit avec brio, la coordination logistique et opérationnelle de la retraire.

L’équipe a également bénéficié d’une présentation sur le concept du changement de la part du Chef d’état-Major renforçant davantage l’esprit de corps entre civil et militaire. Elle a aussi reçu la visite du Gouverneur de la Région de Kindia, du Préfet ainsi que tous les hauts cadres administratifs.

La retraite s’est achevée sur les prières et bénédictions formulées par les sages et autorités religieuses de la Région de Kindia.

𝐅𝐚𝐢𝐭 𝐚̀ 𝐊𝐢𝐧𝐝𝐢𝐚, 𝐥𝐞 𝟐𝟏 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏,

𝐋𝐞 𝐆𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭.