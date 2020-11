Chers camarades, comme discuté le samedi dernier en réunion extraordinaire du BPN, et après avoir acquis le feu vert des différents organes du parti, j’ai déposé ce matin ma lettre de démission de toutes les fonctions dévolues à ma personne en tant que Député à l’Assemblée nationale.

Cette décision mûrement réfléchie fait suite à une évaluation personnelle de ma présence à l’hémicycle après 6 mois d’exercice en tant que député de l’opposition. Cette évaluation m’a fait conclure à l’inopportunité de ma présence à l’assemblée nationale pour des raisons de convenance, d’adaptation et de disponibilité personnelle. De ce fait, j’ai écrit ce matin à l’Honorable Président de l’Assemblée nationale et au Président de la Cour Constitutionnelle, ma lettre de démission, en charge pour eux d’informer Son Excellence Mr le Président de la République, conformément à l’article 123 du code électoral révisé et à l’article 7 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale.

Je tiens à préciser que cette décision est strictement personnelle, et qu’elle n’engage nullement pas le parti MPDG qui décidera en temps opportun des mesures à prendre conformément à ses aspirations et aux valeurs démocratiques qu’il défend.

Tout en vous remerciant, vous militants et responsables du MPDG pour votre confiance inébranlable en notre parti et en ma modeste personne, je vous prie de rester mobilisés et vigilants dans notre combat commun pour une Guinée unie, démocratique et prospère.

Je vous remercie!