Reconnu coupable de corruption et de détournements de fond, le président malgache de la CAF Ahmad Ahmad a été suspendu par la commission d’éthique de la FIFA pour 5 ans.

Suite à son audience par la commission d’éthique de la CAF, le président de la Confédération Africaine de Football a été épinglé pour avoir manqué à son devoir de loyauté, offert des cadeaux et d’autres avantages, mal géré des fonds et abusé de sa position de président de la CAF. Des comportements contraires aux articles 15 (Devoir de loyauté), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du Code d’éthique de la FIFA, ainsi que l’art. 28 (Détournement de fonds) de son édition 2018. Une suspension immédiate de 5 ans et une amende de 185 000 euros sont évoqués.

Pour rappel, l’homme de 60 ans qui est à la tête de la CAF depuis 2017 avait déjà été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.

Déjà suppléant du président Ahmad, depuis quelques temps, c’est le Congolais Constant Omari qui dirigera pour les prochains mois en attendant la prochaine élection auxquelles, l’Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsepe, le Mauritanien Ahmed Yahya, et le Sénégalais Augustin Senghor prendront part pour succéder au Malgache.

