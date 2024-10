Le procureur près le Tribunal de première instance de Mafanco a requis 10 ans de réclusion criminelle contre Ousmane Sylla, agent de la police accusé d’avoir violé une fille âgée de 13 ans.

Les faits remontent au 4 septembre 2023. Ousmane Sylla, la trentaine, affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de violer la petite fille. Il voulait juste venir en aide à une fille en détresse. “J’ai vu la petite fille en question qui sortait d’une maison inachevée, blessée aux pieds. J’ai demandé ce qui se passait. Elle m’a demandé de l’argent. J’ai répondu que je n’avais pas d’argent, mais que j’aurais cette somme d’ici 13h. J’ai par la suite suggéré de l’aider, mais elle a refusé.

Elle s’est retournée dans la même maison inachevée qui est en face de chez moi. Je me suis ensuite retourné dans mon lit. Vers 13h, je me suis réveillé et j’ai vu la même fille dans mon lit. Surpris, je lui ai demandé ce qu’elle faisait là. Elle m’a encore parlé en malinké, mais je ne comprenais pas ce qu’elle disait. C’est ainsi que j’ai eu envie de coucher avec elle. Mais, je ne pensais pas qu’elle serait là à 13h comme convenu. Je demande pardon ce n’était pas prémédité ” a expliqué l’agent de police

Dans ses réquisitions, le ministère public a déclaré que le prévenu a entraîné la petite fille par force dans sa chambre pour abuser d’elle “ sans état d’âme”. “Comme il est un représentant de la loi, il a voulu abuser de sa position en dissuadant la petite fille de garder le silence au risque de mourir. La société que je représente est meurtrie et touchée dans sa dignité. Qui sait quel genre de maladie il a transmis à cette petite fille? Serait-elle capable d’enfanter un jour? Ou pire aurait-elle confiance en un homme désormais ? C’est dans ces circonstances que je demande de le retenir dans les liens de la culpabilité en le condamnant à 10 ans de réclusion criminelle ” a-t-il requis.

Pour sa part, la défense a demandé la clémence du tribunal en faveur de son client. L’affaire est renvoyée au 30 octobre prochain pour le délibéré.