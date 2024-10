Le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics, par l’intermédiaire de l’Agence de Gestion des Routes de Guinée (AGEROUTE Guinée S.A), a annoncé le lancement de travaux importants visant à renforcer la sécurité des piétons sur les axes de l’Autoroute Fidel Castro et la Route Le Prince. Ces travaux concernent la pose des tabliers de cinq nouvelles passerelles au niveau de plusieurs passages piétons stratégiques.

Ces travaux débuteront le jeudi 24 octobre 2024 et s’étendront jusqu’au mardi 29 octobre 2024, avec des interventions planifiées chaque nuit, de 23h00 à 6h00 du matin. L’AGEROUTE précise que ces horaires ont été choisis pour minimiser l’impact sur la circulation diurne, bien que des perturbations temporaires soient à prévoir pendant ces heures nocturnes.

Compte tenu du caractère technique et délicat de ces opérations, les responsables d’AGEROUTE appellent les usagers à la plus grande vigilance et au strict respect des consignes de sécurité autour des zones de travaux. Des dispositions seront prises pour baliser les chantiers, et des agents seront mobilisés pour assurer la sécurité des travailleurs et des automobilistes.

Dans son communiqué, AGEROUTE s’excuse d’avance pour les désagréments que ces travaux pourraient occasionner, notamment pour les riverains et les usagers réguliers de ces axes routiers. La finalisation de ces infrastructures permettra toutefois d’améliorer la sécurité des piétons, réduisant ainsi les risques d’accidents dans ces zones à fort trafic.

