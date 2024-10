Après la prise de pouvoir par le CNRD en septembre 2021, la junte militaire avait promis de lutter contre la corruption et d’assurer une gestion transparente des biens publics. Plusieurs enquêtes avaient été annoncées, notamment sur les 498 marchés publics attribués en 2022. Cependant, malgré ces engagements, peu d’actions concrètes ont été prises pour sanctionner les responsables, laissant ainsi les malversations perdurer dans le pays.

En février 2024, le ministre de la Justice de l’époque, Alphonse Charles Wright, avait ordonné au parquet général de la Cour d’appel de Conakry et au parquet spécial de la CRIEF d’ouvrir des enquêtes sur l’attribution des marchés publics de 2022. Ces enquêtes portaient sur 498 marchés passés par appel d’offres, 290 marchés de gré à gré, et 2 475 contrats par demandes de cotation.

Huit mois plus tard, le président du Réseau national des acteurs du développement durable (RENADE), dénonce le laxisme de la justice. “Ces enquêtes concernaient des marchés publics d’une valeur de plusieurs milliards de francs guinéens. Pourtant, les scandales continuent parce qu’il n’y a pas de véritable volonté de lutter contre la corruption et l’enrichissement illicite dans la gestion des affaires publiques», a souligné Alseiny Farinta Camara, déplorant l’absence de volonté politique de la part des autorités de la transition pour combattre efficacement la corruption et garantir une gestion transparente des affaires publiques.

“Il faut que Doumbouya quitte la politique politicienne et s’attèle aux impératifs d’une gouvernance vertueuse, transparente et redevable, afin d’améliorer les conditions de vie et de travail des Guinéens”, a-t-il exhorté.