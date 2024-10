Suspendu il y a quelques semaines, le processus de vulgarisation de l’avant-projet de la nouvelle constitution va bientôt reprendre.

Lors d’une plénière tenue ce mercredi, 23 octobre 2024, le président du Conseil National de la Transition (CNT), Dansa Kourouma, a déclaré que des activités seront organisées dans les 33 préfectures ainsi que dans toutes les sous-préfectures du pays.

“Les équipes du CNT se rendront dans chaque préfecture et sous-préfecture de la Guinée pour sensibiliser les citoyens et obtenir une rétroaction de l’ensemble de nos concitoyens de la loi fondamentale et recueillir leurs avis sur ce texte fondamental”, a annoncé Dansa Kourouma, précisant que l’objectif est de permettre à chaque citoyen de participer activement à l’amélioration de l’avant-projet de constitution.

En plus de ces visites sur le terrain, le CNT prévoit également d’organiser des conférences-débats dans les universités, des tables rondes, et des émissions interactives dans les médias.

Des consultations seront également menées avec les acteurs sociopolitiques et professionnels avant la tenue du référendum, selon le président du CNT.

Ce programme vise à garantir une large participation et à enrichir le texte constitutionnel grâce aux contributions des citoyens, avant son adoption définitive.