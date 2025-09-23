Une manifestation a éclaté ce mercredi 23 septembre 2025 au quartier Kobaya, dans la commune de Sonfonia, aux alentours de 11h30. Des jeunes en colère ont érigé des barricades et déversé des déchets dans les rues, perturbant fortement la circulation.

Selon des témoignages recueillis sur place, la mobilisation aurait été déclenchée par un accident impliquant un véhicule circulant à vive allure et ayant percuté deux personnes sur une moto.

« J’étais à la maison quand un collègue m’a informé qu’un pick-up du Commissariat Central de Sonfonia a percuté deux personnes sur une moto. Le pick-up ne s’est pas arrêté et a pris la fuite. Les victimes sont une femme et un jeune homme, conducteur de la moto. La femme a été gravement blessée. Les deux ont été conduits au centre de santé de Ratoma», témoigne Alhassane Camara, président de la jeunesse de Kobaya village.



Contacté par téléphone, le commissaire Souaré du commissariat central de Sonfonia a réfuté l’implication de la police : « Je viens d’apprendre l’information, tout comme vous. Il s’agirait d’un véhicule officiel, mais nos pick-ups sont immobilisés depuis trois jours. Ce n’est donc pas la police. », a-t-il précisé.

Grâce à l’intervention de la gendarmerie mobile n°15 de Kobaya et de quelques policiers, et par la médiation du président de la jeunesse, le calme est progressivement revenu. Aucun incident majeur n’a été signalé au moment du départ des forces de l’ordre.