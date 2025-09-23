Un grave accident de la circulation s’est produit dans la matinée de ce mardi 23 septembre 2025, entre la T8 et Sonfonia Rails, faisant trois morts, plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels.

Selon des informations recueillies par Guinée360 , le drame a été provoqué par un camion-benne transportant du sable en provenance de la cimenterie. Le véhicule a percuté deux tricycles remplis de passagers après que son chauffeur aurait perdu le contrôle.

Les services de sécurité, notamment la protection civile, se sont rapidement mobilisés sur les lieux pour porter secours aux victimes.