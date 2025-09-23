Un grave accident de la circulation est survenu ce mardi 23 septembre 2025 à Sonfonia Manguéboungni, dans la commune de Ratoma. Selon un communiqué du ministère des Transports, transmis par la Direction générale de l’AGUISER, la collision a impliqué un camion-benne, deux tricycles et un véhicule de marque Nissan. Le bilan fait état de trois morts et de trois blessés légers.

Le drame s’est produit lorsque le camion-benne de marque Howo a percuté les deux tricycles, provoquant d’importants dégâts matériels en plus des pertes en vies humaines.

Les services de secours et les forces de l’ordre sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations.

« Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident tragique », précise le communiqué.

Le ministère des Transports a présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. Il a également rappelé l’importance du respect du Code de la route et des visites techniques obligatoires pour prévenir de tels drames.

« La sécurité routière est l’affaire de tous et nécessite la vigilance de chacun pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent », soulignent les autorités.