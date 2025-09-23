En marge de la 80e session des Nations unies, ouverte ce lundi 22 septembre 2025 à New York sous le thème « Mieux ensemble : plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains », le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a lancé un appel solennel en faveur de la défense des libertés fondamentales.

Dans son discours, il a rappelé l’importance cruciale du respect des droits humains et de la liberté d’expression dans un monde confronté à de multiples crises. « Nous devons choisir les droits humains et la dignité humaine. Les droits humains ne sont pas un ornement de la paix. Ils en sont le socle », a-t-il déclaré, insistant sur leur universalité et leur indivisibilité.

Pour le secrétaire général, cet engagement ne peut rester théorique. « Choisir les droits, c’est plus que des paroles. C’est choisir la justice plutôt que le silence », a-t-il affirmé.

Antonio Guterres a souligné la nécessité de préserver la liberté et l’espace civique, de faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes et de combattre toutes les formes de racisme et de discrimination. Il a par ailleurs mis en garde contre les menaces croissantes visant les journalistes et les défenseurs des droits fondamentaux :

« Protéger les défenseurs des droits humains, les journalistes et la liberté d’expression, et garantir les droits des réfugiés et des migrants afin que la mobilité soit sûre et conforme au droit international. Les droits humains sont un combat quotidien, en ligne comme hors ligne. Ils exigent une volonté politique. »

Au-delà de la protection, il a appelé à une mise en œuvre concrète des droits humains, à travers un développement inclusif et résilient.

Par ces déclarations, le secrétaire général de l’ONU a souhaité replacer les droits fondamentaux au centre de l’agenda international, les érigeant en boussole universelle, dans un contexte où les libertés sont de plus en plus menacées à travers le monde.