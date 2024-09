Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), Alpha Bacar barry, a lancé, ce lundi 23 septembre 2024, un séminaire de renforcement des capacités destiné aux instances de gouvernance des 17 Institutions d’Enseignement Supérieur (IES) de Guinée. Cet atelier, qui se déroulera du 23 au 28 septembre à l’Université Gamal Abdel Nasser, s’inscrit dans un contexte de réformes profondes visant à améliorer la gestion et la transparence au sein des institutions universitaires du pays.

La gouvernance universitaire en Guinée fait face à des défis récurrents tels que le manque de transparence, et l’absence de participation active des parties prenantes. En dépit des efforts consentis pour améliorer la gestion des universités, ces problèmes continuent d’affecter la qualité de l’enseignement, l’efficacité des institutions et la gestion des ressources.

La bonne gouvernance universitaire est essentielle pour assurer la transparence, la responsabilité et la qualité des formations dispensées. Pour le ministre Alpha Bacar Barry, ce séminaire est un pas décisif vers une amélioration des pratiques dans les IES. « Il s’agit des ateliers de cohésion pour que les équipes de direction des institutions et des universités puissent travailler sur la même vision et partager les expériences afin d’identifier ensemble les défis de l’année. Nous voulons travailler sur l’amélioration du niveau et de la qualité de la gouvernance pour assurer un enseignement de qualité à nos étudiants. »

Le séminaire se penchera également sur la révision de 20 programmes académiques. Une nouvelle réglementation concernant les études en master sera bientôt adoptée pour améliorer l’offre de formation à ce niveau, selon Alpha Bacar Barry. En outre, des efforts sont déployés pour assurer une transparence accrue dans la gestion financière des institutions.

Le recteur de l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Alpha Kabinet Keita, a souligné l’importance capitale de ce séminaire pour l’avenir de l’enseignement supérieur en Guinée. « Il offre une opportunité unique aux responsables de nos universités et instituts pour renforcer leurs compétences et améliorer la gouvernance de nos institutions afin de répondre efficacement aux défis », a-t-il déclaré.

Avec 628 participants et 77 modules animés par 21 formateurs, cet atelier entend doter les cadres des IES guinéennes des outils nécessaires pour mettre en œuvre des réformes de gouvernance adaptées aux enjeux actuels et futurs du secteur.

Ce séminaire marque une étape importante dans le vaste projet de réforme entrepris par le MESRSI pour assurer l’employabilité des diplômés et renforcer la gouvernance universitaire. Les participants repartiront avec une compréhension approfondie des nouvelles tendances en matière de gestion des IES, ainsi que des connaissances et compétences indispensables pour moderniser leurs pratiques de gouvernance.

Les résultats de ce séminaire sont attendus avec impatience dans le cadre des efforts continus pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur en Guinée et faire face aux défis liés à la gestion et à la transparence dans le secteur.