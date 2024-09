Une mission technique de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est arrivée en Guinée, ce lundi 23 septembre 2024, pour évaluer l’état d’avancement du chronogramme de la transition convenu entre la junte et l’organisation sous-régionale. Ce chronogramme, articulé en 10 points, vise à assurer un retour à l’ordre constitutionnel d’ici le 31 décembre 2024.

Abdoul Sacko, leader du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), a réagi à cette arrivée, exprimant des doutes quant à l’efficacité et à l’impartialité de cette mission. Selon lui, la visite de la CEDEAO s’apparente plus à une tentative de sauver les apparences qu’à un véritable audit des progrès réalisés dans le cadre de la transition.

Une mission sans pouvoir politique

Dans sa déclaration, Abdoul Sacko a souligné que cette mission est composée de techniciens et de fonctionnaires sans pouvoir décisionnel ou politique. « C’est une mission qui vient évaluer, apprécier, écouter ceux avec qui ils ont contracté, voir comment ils vont trouver une porte de sortie, comment ils vont sauver la face », a-t-il affirmé.

Tout en reconnaissant que certains membres de cette mission peuvent jouir d’une crédibilité intellectuelle et professionnelle, Abdoul Sacko doute qu’ils aient la liberté d’interagir avec toutes les parties prenantes, notamment les voix critiques à l’égard de la transition. « Ils ne sont pas dotés de pouvoir politique pour rencontrer d’autres entités, et même s’ils le font, ce sera une formalité », a-t-il ajouté, insistant sur le fait que les échanges se feront essentiellement avec le gouvernement, et que la mission se contentera de rendre compte aux chefs d’État de la CEDEAO.

Il espère néanmoins que la mission aura le courage de consulter les voix dissonantes de la société guinéenne, bien qu’il demeure sceptique sur cette éventualité. « Nous serions très heureux s’ils avaient le courage de dire qu’il faut rencontrer les voix dissonantes, mais je n’y crois pas car ce sont des techniciens », a-t-il conclu.

Pour rappel, la transition en Guinée, pilotée par le CNRD, repose sur un chronogramme en 10 points, établi en accord avec la CEDEAO. Parmi ces points figurent le recensement général de la population et de l’habitat, le recensement administratif à vocation d’état civil, l’établissement du fichier électoral, l’élaboration d’une nouvelle constitution, l’organisation d’un référendum sur cette nouvelle constitution, l’élaboration des textes de lois organiques, l’organisation des élections locales et communales, les élections législatives, la mise en place des institutions républicaines, et l’organisation de l’élection présidentielle.

L’objectif de ce processus est de rétablir un ordre constitutionnel en Guinée d’ici la fin de l’année 2024. Cependant, des retards ont été signalés, notamment dans la mise en œuvre des premiers points du chronogramme, suscitant des inquiétudes tant au niveau national qu’international.