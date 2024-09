En état de dégradation très poussée, la route Kagbelen-Tanéné va bientôt commenter, à en croire l’annonce du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics dirigé par Mouhamad Abdoulaye Diallo

Les travaux de reconstruction de cette voie ont été confiés à l’entreprise CBITEC. “Cependant, en raison de l’abondance de la pluviométrie de cette année qui ne permet pas la réalisation de grands travaux, notamment de terrassement, les actions urgentes et possibles comme les maintenances et assainissement ont été entamées et se poursuivent”, a indiqué le département.

Les travaux d’envergure portant sur les chaussées sont en cours de préparation pour être démarrés dès la stabilisation de la pluviométrie. Dans les prochains jours, les travaux de reconstruction de ce tronçon seront lancés, a annoncé le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics.