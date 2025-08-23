Communiqué de presse

Incident mortel sur le projet Simandou

23 août 2025- Rio Tinto a le profond regret d’annoncer qu’un employé d’une entreprise sous-traitante est décédé à la suite d’un incident survenu vendredi 22 août sur le site minier de SimFer à Nzérékoré, en Guinée.

Jakob Stausholm, chef de la direction de Rio Tinto, a déclaré : « Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues affectés par cet événement tragique, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté. Nous fournirons tout le soutien possible en cette période très difficile et une enquête approfondie sera menée en collaboration avec les autorités compétentes afin de déterminer les causes de cet incident tragique.»

Le chef de la direction entrant, Simon Trott, a déclaré : « Chez Rio Tinto, la sécurité de chaque employé est notre priorité absolue. Il est dévastateur de perdre un collègue de cette manière et je me rendrai en Guinée pour passer du temps avec notre équipe sur place. Nous continuerons à faire tout notre possible pour garantir un environnement de travail des plus sûrs, où chacun peut rentrer chez lui en toute sécurité après chaque quart de travail. »

Toutes les activités sur le site minier de SimFer sont actuellement suspendues et un accompagnement est mis en place pour tous les collègues affectés par cet événement.