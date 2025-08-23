Dans cet entretien accordé à Guinée360, l’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, réagit à la publication d’un document annonçant la suspension du RPG Arc-en-ciel, de l’UFDG et du PRP. Proche d’Alpha Condé, il critique fermement la démarche du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, qu’il juge illégale. Il précise également que le RPG n’a reçu aucune notification officielle à ce sujet. Pour lui, son parti est déjà à l’arrêt en raison des menaces pesant sur ses responsables. Entretien!

Guinée360 : Le MATD a suspendu trois partis, dont le RPG. Quelle est votre première réaction ?

Marc Yombouno : Nous n’avons pas encore pris la parole officiellement, donc pour le moment, je préfère ne pas commenter un document sans référence. Nous n’avons pas reçu de confirmation officielle, aucune notification ne nous a été adressée. Il n’y a ni numéro, ni publication sur la RTG. Ce n’est pas un courrier officiel. Dans ces conditions, on ne peut pas se permettre de commenter un tel document.

Le RPG avait déjà été suspendu auparavant. Que représente cette nouvelle suspension ?

Oui, nous étions déjà suspendus. Ils nous avaient donné trois mois. Nous avions répondu aux préoccupations évoquées. Selon eux, nous n’avions pas tenu notre congrès. Nous leur avons expliqué que, selon nos textes, la tenue du congrès ne relève pas d’une obligation dans ce contexte. Ce n’est pas une exigence dans notre règlement intérieur. Ils nous ont ensuite prolongé la suspension de trois mois supplémentaires, et voilà qu’ils reviennent avec une nouvelle suspension.

Est-ce que c’est encore une autre décision ?

On ne sait même pas. En tout cas, tant que le document n’a pas de numéro ni de base légale claire, je ne peux pas faire de commentaire. Le document du MATD interdit toutes les réunions au sein des structures de base.

Des consignes ont-elles été données au sein du RPG ?

Non, comme je l’ai dit, je ne peux pas commenter ce nouveau document. Mais vous savez, déjà auparavant, la gendarmerie avait pris des mesures : des patrouilles étaient effectuées devant nos sièges. Une fois, une de nos activités a été dispersée par la police et la gendarmerie. Notre secrétaire permanente a été arrêtée. Depuis, nous n’avons plus tenu d’assemblée. Vous vous souvenez, nos militants voulaient qu’on poursuive nos activités, mais nous avons dit que nous ne sommes pas un parti violent. Nous ne répondrons pas à la violence par la violence. Alors, nous avons suspendu toutes nos activités. Cela fait maintenant plus de quatre mois. Oui, le RPG n’est pas un parti violent.

Concernant le congrès, est-ce toujours le manque de moyens financiers qui en est la principale cause ?

Il y a cet aspect, bien sûr, mais ce n’est pas tout. Il y a aussi un déséquilibre général. Certains de nos camarades sont en prison, notre président est en exil. Un parti politique, ce n’est pas une structure improvisée. Il est régi par des textes. Malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ils pensent que c’est comme dans d’autres partis où tout se décide selon l’humeur du moment. Il y a une confusion entre la durée du mandat et la direction du parti. Ce n’est pas une question de popularité ou d’âge. Lors d’un congrès, si Alpha Condé se présente et que moi aussi je me présente, même si je suis plus jeune, tout le monde saura d’avance qui l’emportera. Est-ce que cela signifie que c’est illégal ? Pas du tout. Cela ne se discute même pas. Les grandes démocraties nous montrent l’exemple. Regardez Trump : quel âge a-t-il ? Et pourtant, il est devant des candidats beaucoup plus jeunes. Aux États-Unis, ce ne sont pas forcément les plus jeunes qui sont choisis. Ce sont les grands électeurs qui décident.