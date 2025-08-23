À travers un communiqué publié ce samedi 23 août 2025, la Ligue islamique mondiale a mis en garde la communauté internationale contre les graves conséquences de ce qu’elle qualifie de « comportement criminel continu » à Gaza. Elle alerte sur une situation qui représente une menace non seulement pour la population palestinienne, mais également pour la communauté internationale.

« La Ligue islamique mondiale a mis en garde la communauté internationale contre les graves conséquences du comportement criminel continu du gouvernement d’occupation israélienne et de la persistance de ses violations atroces, dans un mépris délibéré de toutes les lois et normes internationales et humanitaires », indique le document.

La déclaration souligne que ce constat intervient dans un contexte marqué par « l’annonce officielle choquante de l’entrée de la ville de Gaza dans un état de famine », selon le rapport du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC).

Le Secrétaire général de la Ligue, président de l’Organisation des savants musulmans, cheikh Mohammed ben Abdelkarim Alissa, a affirmé que « ce gouvernement extrémiste constitue une menace grave pour la population palestinienne en particulier, pour la région ainsi que pour la communauté internationale en général ».

« Il est l’obstacle majeur à tous les efforts pour mettre un terme à la guerre, pour la protection des civils et l’instauration d’une paix juste, globale et durable, à laquelle aspirent tous les peuples de la région », a-t-il ajouté.

Dans son communiqué, la Ligue a renouvelé son appel pressant à la communauté internationale pour qu’elle assume ses responsabilités morales et juridiques et prenne d’urgence « une position ferme afin de mettre un terme à cette famine et à ce génocide commis contre le peuple de Gaza, de sorte à stopper la machine de guerre du gouvernement d’occupation israélienne ».

Le texte accuse enfin le gouvernement israélien de persister dans « sa tyrannie et son mépris de la vie, des droits et de la dignité humaine du peuple palestinien ».