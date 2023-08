La Guinée a obtenu un financement de 45 millions de dollars US de la Banque mondiale. Cette somme substantielle sera allouée au Projet régional d’Harmonisation et d’Amélioration des Statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (HISWACA). L’initiative qui vise à renforcer les capacités statistiques de la région, a été l’objet de délibérations approfondies au sein du Conseil national de la transition (CNT).

L’annonce a été faite lors d’une plénière du CNT tenue ce mercredi 23 août 2023. Lors de cette séance, les conseillers nationaux ont examiné la proposition de ratification de la convention de financement pour le projet HISWACA. Le projet revêt une importance stratégique pour la Guinée et ses voisins d’Afrique de l’Ouest et du Centre, car il vise à harmoniser et à améliorer les données statistiques essentielles pour la planification, le suivi et l’évaluation du développement.

Selon les déclarations de l’honorable Fatima Camara, rapporteuse de la Commission plan, Affaires financières et du contrôle budgétaire, les préparatifs pour cette étape cruciale ont commencé bien avant la réunion plénière. Les commissions concernées ont tenu des réunions internes les 14 et 16 août 2023, en présence de la ministre du Plan et de la Coopération internationale, ainsi que de cadres issus des départements ministériels concernés. Cette démarche témoigne de l’engagement du gouvernement guinéen envers la mise en œuvre réussie du projet.

Les détails du financement du projet comprennent plusieurs conditions importantes. Le taux d’intérêt accordé est fixé à 1,25 %, ce qui garantit des conditions de remboursement favorables pour la Guinée. De plus, une commission d’engagement de 0,5 % par an sur le solde non retiré a été établie. Cependant, la Guinée a réussi à négocier une exonération de cette commission, ce qui renforce la viabilité financière du projet.

En ce qui concerne la durée de remboursement, le projet HISWACA offre une période de grâce de 10 ans, suivie d’une période de remboursement étalée sur 50 ans. La date de clôture du décaissement du crédit a été fixée au 15 décembre 2028, ce qui laisse suffisamment de temps pour la mise en œuvre et l’exploitation efficace des activités prévues.

Le projet HISWACA est structuré autour de quatre composantes majeures qui s’étendent sur une période d’exécution de cinq ans en Guinée :

1. Harmonisation et production des statistiques de base (36 000 000 $ US) : Cette composante vise à améliorer la qualité et la comparabilité des statistiques en utilisant des méthodologies harmonisées. L’objectif est de renforcer la coordination et la promotion des statistiques à l’échelle régionale ;

2. Appui à la modernisation statistique et aux réformes institutionnelles (4 600 000 $ US) : Cette phase favorisera l’utilisation de nouvelles sources de données et de méthodes de collecte modernes pour produire des statistiques de haute qualité. Les réformes institutionnelles et le renforcement des capacités humaines sont également au cœur de cette composante ;

3. Modernisation des infrastructures de technologie de l’information et de la communication (2 100 000 $ US) : Cette partie du projet vise à équiper le Système Statistique National (SSN) avec des technologies de pointe, y compris des équipements informatiques et des logiciels statistiques ;

4. Gestion, suivi et évaluation des projets (2 300 000 $ US) : Cette dernière composante financera la gestion, la mise en œuvre, la passation de marchés, les aspects environnementaux et sociaux, ainsi que le suivi et l’évaluation du projet ;

Le projet HISWACA est une opportunité prometteuse pour la Guinée de renforcer ses capacités statistiques et de contribuer au développement régional en Afrique de l’Ouest et du Centre. Alors que les conseillers nationaux de la transition examinent actuellement les détails du projet, il est clair que cette initiative jouera un rôle crucial dans la promotion de la transparence, de la planification éclairée et du suivi efficace des progrès économiques et sociaux dans le pays.