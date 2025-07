Il y a quelques semaines, une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux a suscité un vif émoi. On y voyait des vendeuses de feuilles de patate et de manioc au marché de KM36, à Conakry, en train de laver leurs produits dans un caniveau. La scène, filmée par un citoyen, a rapidement provoqué une vague d’indignation.

Alerté, l’Office national du contrôle de qualité (ONCQ) s’est rendu sur les lieux pour mener une opération de sensibilisation. Mais malgré cette intervention, la pratique persiste, en particulier en cette saison des pluies. De nombreuses vendeuses continuent d’utiliser l’eau de ruissellement pour laver les feuilles destinées à la consommation, ignorant les risques sanitaires que cela représente.

Interrogé sur les dangers liés à cette méthode, le Dr Ben Youssouf Keita, médecin généraliste et chirurgien, tire la sonnette d’alarme. Selon lui, ces pratiques exposent les consommateurs à de graves maladies d’origine hydrique. « Il faut savoir que l’eau de pluie qui stagne dans les caniveaux charrie de nombreux détritus et déchets ménagers. Ces eaux sales favorisent le développement de germes pathogènes tels que les vibrions du choléra et les bactéries salmonelles. Si une personne en ingère, même en faible quantité, elle risque de contracter des maladies graves comme le choléra ou la fièvre typhoïde. Ce type de pratique expose la population aux maladies diarrhéiques, dites maladies des mains sales, notamment la gastro-entérite, la fièvre typhoïde et le choléra », a-t-il expliqué.

Le médecin va plus loin dans sa mise en garde : « Laver des feuilles destinées à la consommation dans une telle eau est un acte irresponsable et dangereux, car totalement antihygiénique, et cela expose la population à des maladies diarrhéiques graves, parfois mortelles », a-t-il averti.

Dr Keita précise que les symptômes peuvent apparaître rapidement après ingestion : « Les premiers signes d’alerte sont généralement des douleurs abdominales et de la diarrhée. Si la personne n’est pas rapidement prise en charge, d’autres symptômes peuvent apparaître : fièvre, fatigue, perte d’appétit, etc. »

Face à cette situation préoccupante, le médecin appelle les autorités à réagir de toute urgence : « La première réponse doit être la sensibilisation de la population, notamment des vendeuses de fruits, légumes, feuilles et autres denrées alimentaires. Ensuite, l’État, à travers ses services compétents, doit à la fois informer et sanctionner en cas de non-respect des règles d’hygiène», a-t-il lancé.

Un appel pressant, alors que les habitudes à risque persistent dans de nombreux marchés de la capitale.