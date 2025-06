A l’issue d’une assemblée générale extraordinaire tenue à la Cour d’appel de Conakry, ce lundi 23 juin 2025, le Conseil de l’Ordre des avocats de Guinée devait être reçu par le garde des Sceaux, Yaya Kairaba Kaba, pour évoquer l’enlèvement et les sévices subis par l’ancien bâtonnier, Me Mohamed Traoré.

Pourtant, malgré la présence du ministre dans son bureau, la délégation a essuyé un refus. Me Faya Gabriel Kamano, l’un des avocats du Barreau, se dit abasourdi : « Quand nous sommes arrivés, le ministre était là. Sa secrétaire nous a annoncé et nous a envoyé son conseiller, lesquels nous ont fait croire que le ministre va nous recevoir, mais à condition de recevoir un rendez-vous. Nous lui avons dit que la situation est exceptionnelle. Il est ministre de la Justice et des droits de l’homme. L’hypothèse selon laquelle il n’a pas été saisi ne sied pas. En tant que ministre des droits de l’homme, il doit faire de la situation des droits de l’homme une préoccupation personnelle parce que ça y va dans ses attributions et dans sa feuille de route. Après des échanges, le conseiller est reparti dans le bureau du ministre. Enfin, le ministre nous a dit qu’il faut que nous lui adressions un écrit pour nous recevoir », a-t-il expliqué, estimant que ce refus témoigne d’un « mépris pour le barreau ».