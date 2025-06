Après l’examen d’entrée en 7e année et le Brevet d’études du premier cycle (BEPC), c’est désormais au tour des élèves de Terminale de se confronter aux épreuves du Baccalauréat session 2025, qui s’ouvrent officiellement ce lundi 23 juin sur l’ensemble du territoire national.

Au total, 72 937 candidats sont inscrits pour cette session. Ils composent dans 260 centres d’examen répartis à travers les différentes régions du pays. Les épreuves, qui s’étendront sur cinq jours, prendront fin le vendredi 27 juin.

Pour garantir la régularité et la transparence du processus, les autorités éducatives ont mobilisé un important dispositif. Des enseignants ont été déployés en qualité de surveillants, encadreurs et correcteurs, tandis que des forces de sécurité sont présentes dans et autour des centres pour assurer le bon déroulement des épreuves.

Ce Baccalauréat constitue une étape cruciale pour des milliers de jeunes guinéens aspirant à poursuivre leurs études supérieures, dans un contexte où les autorités insistent sur l’exemplarité, la discipline et la rigueur dans le système éducatif.