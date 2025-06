Le lancement officiel du Baccalauréat unique session 2025, ce lundi 23 juin, a été marqué par un incident troublant au centre d’examen de l’école primaire Barry Diawadou, situé dans la commune de Dixinn (Conakry). Deux candidats se sont présentés avec des cartes d’examen identiques, affichant exactement la même identité.

Présent sur les lieux, un reporter de Guinee360 a pu constater la situation. Alertées, les autorités éducatives ont rapidement réagi. Le Directeur communal de l’éducation (DCE) de Dixinn, qui s’est rendu sur place, a confirmé les faits :

« Ce que nous venons de constater, c’est qu’il y a deux candidats qui ont la même identité. Le chargé des examens est arrivé, et grâce aux méthodes dont il dispose, il pourra identifier qui est le véritable candidat. Nous savons que cela résulte de la complicité de certaines écoles, et cela sera sanctionné sévèrement. Il ne faut pas tromper les enfants », a-t-il affirmé.

Toujours selon le DCE, une analyse approfondie a été menée pour départager les deux candidats : « Un candidat non légitime ne doit pas recevoir une carte. D’ailleurs, quand on regarde les deux cartes, on peut déjà percevoir des différences : les vraies cartes ont des couleurs spécifiques. L’autre carte est clairement un faux. Mais nous n’allons pas agir dans la précipitation. Il faut suivre les procédures pour établir la vérité. Très bientôt, vous connaîtrez les résultats de cette vérification. »

En attendant la conclusion de l’enquête, les autorités éducatives assurent que des sanctions exemplaires seront prises à l’encontre des établissements impliqués dans cette tentative présumée de fraude.