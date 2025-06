Le coup d’envoi des épreuves écrites du Baccalauréat unique, session 2025, a été donné ce lundi 23 juin sur l’ensemble du territoire national. Dans la commune de Sonfonia, le lancement officiel a eu lieu au Groupe scolaire privé Hadja Safourata Bah 2, situé à Yattaya, en présence des autorités éducatives, communales et des forces de sécurité.

Présidant la cérémonie, Christophe Lamine Kadouno, directeur communal de l’Éducation (DCE) de Ratoma, a communiqué les chiffres clés de cette année.

« Nous avons au total 12 901 candidats, dont 6 458 filles, répartis dans 30 centres d’examen dans la commune de Ratoma. La répartition par option est la suivante : Sciences expérimentales, 2 069 candidats, dont 14 en Franco-arabe ; Sciences mathématiques, 4 757 candidats ; Sciences sociales, 5 953 candidats, dont 108 en Franco-arabe », a-t-il précisé.

Poursuivant, le DCE a mis en garde candidats et surveillants contre les pratiques interdites.

« Le message fort que j’ai à lancer aux candidats est connu de tous. L’élément le plus dangereux est le téléphone. Les candidats savent déjà ce qu’ils doivent faire lors de l’évaluation. Par conséquent, personne n’a droit à l’erreur, y compris les surveillants et les délégués », a-t-il alerté.

De son côté, Soundou Camara, président de l’Association des parents et amis de l’école (APEAE), a appelé les candidats au calme et à la discipline.

« J’invite l’ensemble des candidats à faire preuve de sérénité, de sagesse et de responsabilité. Celui qui commet une erreur en portera la responsabilité. Avant, on parlait de tolérance zéro ; cette année, c’est la responsabilisation qui prime. Les candidats doivent s’y conformer, d’autant que les épreuves lors des évaluations sont encore plus exigeantes. Ils ont tout intérêt à suivre scrupuleusement les consignes données par la surveillance », a-t-il insisté.

Le secrétaire général de la délégation spéciale de Sonfonia, Abdoulaye Sangaré, a pour sa part rassuré la population quant aux mesures sécuritaires mises en place pour assurer le bon déroulement des examens.

« Tous les membres de la délégation spéciale de Sonfonia sont mobilisés pour garantir le bon déroulement des épreuves. Les autorités policières et la gendarmerie se sont massivement déployées pour encadrer le déroulement des examens », a-t-il assuré.

Au total, ce sont 72 939 candidats, dont 31 218 filles, qui affrontent les épreuves du Baccalauréat unique, session 2025, sur l’ensemble du territoire national.