Les autorités guinéennes en charge de la gestion du patrimoine routier semblent déterminées à lutter contre les agressions routières dans le pays. L’Agence de gestion des routes (AGEROUTE) a procédé, ce week-end, à l’interpellation d’un conducteur de camion dont l’engin est impliqué dans une telle infraction.

Selon l’AGEROUTE, les faits se sont produits le samedi 21 juin 2025, au quartier Yimbaya Pharmacie, où une grave atteinte au patrimoine routier national a été constatée après le passage d’un camion-remorque plateau, ayant causé d’importants dommages à la chaussée.

Les agents du service de communication de l’Agence se sont immédiatement rendus sur les lieux pour constater les dégâts et prendre les premières mesures.

“Une portion de la chaussée a été fortement dégradée, avec un arrachement de la couche de roulement sur environ 100 mètres linéaires”, déclare un communiqué de l’AGEROUTE.

Selon les premières analyses de l’Agence, l’éclatement du pneu avant droit de la remorque aurait entraîné le frottement direct de l’essieu porteur contre le revêtement de la route.

Face à cette situation, l’AGEROUTE a pris les dispositions suivantes : “Immobilisation du camion avec le concours de la Police routière de Matoto, mise à disposition de la tête du véhicule aux autorités compétentes, interpellation du conducteur pour les besoins de l’enquête”, annonce le communiqué.

L’AGEROUTE condamne avec fermeté cet acte de vandalisme routier et exhorte les usagers à plus de vigilance et de responsabilité.

Elle rassure par ailleurs que des démarches sont en cours pour évaluer le préjudice financier causé, avant d’appliquer les dispositions de la Loi n°074 portant protection du patrimoine routier national.