L’avocat des détenus grâciés Souleymane Condé et Youssouf Dioubaté s’est réjoui de la libération de ses clients, qui sont sortis de la maison centrale, ce mercredi 23 juin 2021.

Parti accueillir ses clients à leur sortie, Me Salifou Béavogui a exprimé sa réjouissance et ses reconnaissances vers le Chef de l’État qui a accordé cette faveur à ces deux autres autres opposants, qui étaient condamnés à 1 an de prison ferme.

«C’est un grand jour pour moi et mes clients. A leurs noms, je remercie le Tout puissant Allah qui a permis à ces deux de résister et d’avoir tenu jusqu’aujourd’hui, vue les difficultés qu’ils ont traversées pendant ces 9 mois. Je demande à mes clients de mettre cette affaire dernière nous, d’accepter que c’était le destin, et de continuer leur vie pour le bien être de la Guinée…», a conseillé l’avocat.