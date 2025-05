La chambre d’appel de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a tranché dans l’affaire impliquant l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, poursuivi notamment pour le détournement de 15 milliards de francs guinéens destinés à la construction du siège de l’institution.

Réagissant à ce verdict, l’ancien ministre du Commerce, Marc Yombouno, membre du bureau politique du RPG Arc-en-ciel, a exprimé son étonnement : “C’est vraiment une totale incompréhension et une insatisfaction à notre niveau en tant que citoyen. On nous dit souvent de ne pas commenter et de juger les décisions de justice, mais c’est une incompréhension. Vous et moi, nous savions qu’il était poursuivi pour un certain nombre de milliards de dollars, et au vu de ce qui en est sorti, on le condamne à payer, je crois, 5 millions et à donner un dommage intérêt de 1 milliard à l’État qui va payer le reste si c’était la vérité.”

Dans sa décision, la Cour a condamné Damaro Camara à trois ans et six mois de prison, assortis d’une amende de cinq millions de francs guinéens. Il est également sommé de verser 1 milliard GNF à l’État, “à titre de dommages et intérêts”. En revanche, son coaccusé, Jin Chung Sheng alias Kim, a été acquitté des faits de corruption pour lesquels il était poursuivi.