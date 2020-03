Prétendue adhésion des militants du BL au RPG: Le parti de Faya Milimouno dément et apporte des précisions (Communiqué)

Dans un communiqué transmis à la presse ce lundi, 22 mars 2020, le Bloc Libéral (BL), a apporté des précisions sur l’information faisant état d’une vague de démissions des militants de ce parri, qui ont adhéré le week-end dernier au RPG arc-en-ciel parti au pouvoir.

Par la même occasion, les responsables de la formation politique que dirige Faya Milimouno, ont démenti cette information, qui selon eux, est un coup monté de toute pièce par les dirigeants du RPG, pour tenir l’image du parti.

Ci dessous le communiqué du BL

Lisez !

Le soulèvement inédit de l’écrasante majorité des Guinéens sur l’ensemble du territoire national, présage inéluctablement la fin funeste du RPG. La direction de ce parti, qui est dans son dernier retranchement historique, aux abois. De Rassemblement du Peuple de Guinée il est devenu le Relai de Propagandes Grossières. C’est dans cette orientation que ce parti a déclaré, en date du samedi 21 mars 2020, qu’une vingtaine de jeunes militants du Bloc Liberal (BL) aurait fait défection pour se rallier au RPG. Ces jeunes n’appartenaient à aucune structure de notre Parti. Ils ne sont ni militants ni sympathisants du bloc libéral. Mieux aucun de ces éléments ne peut brandir une carte de militant prouvant son appartenance à notre chapelle politique. Le BL déclare solennellement que cela est une annonce plus fausse qu’un faux jeton. Des médias, soit par ignorance ou par asservissement au RPG, éventent ce mensonge aux quatre vents. Le Bloc Libéral dément formellement cette information qui relève de la méthode éculée de propagande socialo-communiste du RPG.

Les Guinéens qui adhèrent au BL le font par conviction et non par coercition encore moins par corruption ou par ethnocentrisme, comme c’est le cas des militants du RPG. Les militants du BL sont opposés à la gouvernance approximative d’un politique néophyte dont l’excellence réside dans la rouerie et l’incompétence. Ces Guinéens et Guinéennes ne viennent pas au BL dans l’espoir d’obtenir des avantages matériels encore moins dans celui d’occuper un poste.

En réalité, la direction du RPG est ébranlée par la montée en puissance du BL ; c’est pourquoi, elle a entrepris une campagne d’intoxication de l’opinion nationale afin de ternir l’image de plus en plus rayonnante du bloc libéral afin de saper son ascension sur l’échiquier politique national.

Nous voudrions alerter l’opinion nationale que les transfuges politiques qui auraient quitté le BL pour militer au RPG ne sont que des comédiens de la phase finale d’un programme machiavélique orchestré par Alpha Condé. En effet, il s’agit de présenter ses propres militants alimentaires comme des transfuges d’autres partis d’opposition faisant publiquement allégeance à son parti afin de faire croire qu’il y a des Guinéens qui cautionnent son coup d’Etat Constitutionnel. Dans les semaines à venir, d’autres militants du RPG « quitteront » plusieurs autres partis de l’opposition en faveur du RPG. C’est une machination planifiée dans l’esprit de la politique politicienne dont le RPG et son president maitrisent les sordides arcanes.

Le BL se porte bien ; ses militants et sympathisants demeurent entièrement engagés derrière le leadership du parti et continueront toujours le combat avec détermination pour le respect des principes démocratiques en République de Guinée. Les Guinéens et Guinéennes qui militent en son sein le font par la conviction qu’ils ont en la vision d’une société gouvernée par un leadership démocratique et exempt de toute corruption. Comme tous les partis qui s’éteignent avec la fin de régime, le RPG, Relai de Propagandes Grossières, sombrera dans un futur très proche.

Conakry le dimanche 22 mars 2020,

La cellule de communication du Bloc Libéral.