Après quatre années de suspension, la Guinée retrouve officiellement sa place au sein des instances de l’Union africaine (UA). Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) a décidé, le 22 janvier 2026, de lever la suspension de la participation du pays, à l’issue de l’examen de la situation de la transition guinéenne.

La suspension de la Guinée, prononcée le 10 septembre 2021, faisait suite au coup d’État contre Alpha Condé intervenu cinq jours plus tôt, le 5 septembre.

Dans un communiqué, l’UA s’est félicitée des avancées enregistrées dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. L’organisation souligne que ces « mesures positives » ont notamment permis l’organisation de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025.

L’Union africaine a également salué l’engagement du peuple guinéen en faveur de la démocratie et encouragé le président Mamadi Doumbouya à respecter ses engagements, « en particulier ceux liés au rétablissement de la dignité du peuple guinéen ».

Au terme de cette évaluation, le CPS a acté la fin de la suspension : « Décide de lever la suspension de la participation de la République de Guinée aux activités de l’UA, conformément aux dispositions de l’article 26 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et invite la République de Guinée à reprendre immédiatement sa participation aux activités de l’Union ».

Cette décision marque une étape majeure dans la normalisation des relations entre la Guinée et les institutions continentales, après plusieurs années de mise à l’écart consécutives au changement de régime