Investi à l’issue de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, le président de la République, Mamadi Doumbouya, affiche sa volonté d’imprimer un rythme soutenu au processus de retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.

Dans cette dynamique, le chef de l’État entend poser rapidement les jalons des prochaines échéances électorales, notamment les élections législatives, dont le calendrier devrait être fixé dans les prochaines semaines.

Cette annonce intervient dans un contexte politique marqué par la démission du gouvernement dirigé par Bah Oury, acceptée peu après la prise de fonction effective du président réélu. Une étape que les autorités présentent comme un signal fort de la relance du processus institutionnel.

Dans la même logique, Mamadi Doumbouya a appelé le Conseil national de la transition (CNT) à redoubler d’efforts dans l’élaboration et l’adoption des lois organiques encore en attente, considérées comme indispensables au fonctionnement normal des institutions républicaines. « Le président de la République a invité le Conseil national de la transition de bien vouloir accélérer l’élaboration et l’adoption des autres lois organiques restantes pour assurer le fonctionnement normal des institutions et de l’État », précise le compte rendu du Conseil des ministres tenu ce jeudi.

En attendant l’annonce officielle du calendrier électoral, les travaux du CNT demeurent ainsi au centre de l’attention, dans un climat où les autorités cherchent à démontrer leur détermination à conduire le pays vers un retour effectif à l’ordre constitutionnel.