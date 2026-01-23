Une semaine après son investiture, le président de la République, Mamadi Doumbouya, entend accélérer le processus de retour à l’ordre constitutionnel. Après l’organisation du référendum constitutionnel et de l’élection présidentielle, le chef de l’État s’apprête désormais à fixer la date des autres scrutins, notamment les législatives.

Selon un communiqué officiel, le calendrier électoral sera rendu public avant la fin du mois de février. « Le Chef de l’État a informé qu’à partir du mois prochain, il fixera la date des prochaines élections », précise le document.

Engagé dans un septennat à la tête de la Guinée à l’issue de la présidentielle du 28 décembre dernier, Mamadi Doumbouya affirme sa volonté de se conformer strictement aux textes en vigueur.

Cette démarche s’inscrit dans le respect des dispositions de l’article 74 du Code électoral, qui encadre la convocation du corps électoral.