Le Premier président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a apporté d’importantes précisions, ce jeudi 22 janvier 2026, concernant la réception de la déclaration de biens du président Mamadi Doumbouya. Dix jours après son investiture, le 17 janvier dernier, le chef de l’État s’est conformé à cette obligation légale.

Selon Fodé Bangoura, cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 60 de la Constitution, précisant que la déclaration de patrimoine a été reçue dans le délai légal. « La présente déclaration, déposée dans le délai constitutionnel de 10 jours suivant l’investiture, est remise sous pli fermé et scellée, enregistrée sous le numéro 001 », a-t-il indiqué.

Le Premier président a également rappelé que « cette déclaration de biens sera conservée par la Cour suprême conformément aux règles de confidentialité et de conservation en vigueur ». Insistant sur la portée juridique de cet acte, il a souligné que « le présent acte vaut preuve de dépôt régulier de la déclaration des biens exigés par la Constitution ».

Ces précisions viennent renforcer la transparence de ce processus obligatoire, destiné à garantir la probité des responsables publics et à renforcer la confiance des citoyens envers leurs institutions.