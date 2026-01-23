Le corps de Mamadou Yéro Bah a été découvert dans la matinée de ce vendredi au secteur Cobaya Rails, non loin de la plaque 23. Âgé d’une cinquantaine d’années, la victime était mariée, père de trois enfants et exerçait le métier de tailleur.

Selon les informations recueillies sur place, Mamadou Yéro Bah résidait à Koloma avec sa famille. Il aurait quitté son domicile à l’aube de ce jour saint, avant d’être retrouvé mort quelques heures plus tard.

Présent sur les lieux, son neveu, Ibrahima Bah, est revenu sur les circonstances de la découverte du corps. « La personne en question est mon oncle. Il s’appelle Bah Mamadou Yero. Il a une cinquantaine d’années. C’est tôt ce matin que ma mère m’a appelé pour m’informer qu’elle avait reçu un appel signalant qu’un numéro de téléphone avait été retrouvé à côté d’un corps sans vie. Ce numéro appartenait à mon oncle. J’ai immédiatement pris un motard pour venir vérifier les faits. Une fois sur place, j’ai malheureusement constaté qu’il s’agissait bien de lui. Il était marié, père de trois enfants et tailleur de profession. Il venait de Koloma. »

Interrogé sur l’état de santé de la victime, le neveu précise : « Toute la journée précédente, il était au quartier. Nous ne savions pas s’il souffrait d’une maladie particulière, à part peut-être une légère tension. »

Hors micro, le médecin légiste a confirmé qu’il s’agissait d’une mort naturelle. À l’issue de l’autopsie, les autorités locales, en présence des agents de la Gendarmerie nationale ayant sécurisé les lieux, ont procédé à la remise du corps à la famille pour l’organisation des obsèques.