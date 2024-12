Nommé à la tête de la Compagnie d’infanterie de Kamsar, l’ancien numéro 2 du Groupement des Forces Spéciales (GFS), Cdt Aly Camara a pris fonctions le mercredi 18 décembre 2024. À cette occasion, l’officier a remercié le chef de l’Etat, le général Mamadi Doumbouya, et s’est engagé à remplir pleinement sa mission.

Tout d’abord, l’officier a exprimé sa gratitude au président de la transition pour la confiance à lui accordée. “Je suis vraiment satisfait de mon patron Mamadi Doumbouya, général d’armée. Désormais, les éléments des forces spéciales sont représentés à Kamsar pour accomplir la mission que mon patron m’a confiée. Nous avons pour objectif de maintenir la paix, de sécuriser nos citoyens et leurs biens. Je remercie le chef de l’État et je vais accomplir la mission qui m’est confiée avec satisfaction”, a déclaré Cdt Aly Camara.

Il s’est engagé à poursuivre les réformes entamées par son prédécesseur à la tête de cette compagnie. “Notre mission est de défendre les valeurs de notre nation, de servir avec intérêt, intégrité et excellence, et assurer la sécurité de nos concitoyens. Je m’engage à poursuivre ces objectifs avec ardeur en m’appuyant sur la discipline, la cohésion et le professionnalisme qui caractérisent notre unité”, a assuré Alya Camara, rappelant la mission des forces de défense et de sécurité.

Conscient de la responsabilité qui lui incombe, le nouveau commandant de la compagnie d’infanterie de Kamsar prévient : “Dans les mois à venir, nous serons confrontés à des défis complexes, mais je suis convaincu que, grâce à notre détermination commune et à notre esprit d’équipe, nous surmonterons toute difficulté qui se dressera sur notre chemin”, a-t-il conclu.

Pour rappel, le commandant Aly Camara avait été radié des effectifs de l’armée guinéenne le 5 octobre 2023 pour inconduite. Le 4 décembre 2024, il a été réintégré dans l’armée par un arrêté signé par le ministre de la Défense, Aboubacar Sidiki Camara “Idi Amin”.